شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لن تصدق من كان باستقبالة...الشيخ الشائف يفاجئ الجميع ويصل قبل قليل الى العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements اد ظهر اليوم الخميس ، الى العاصمة صنعاء الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف، بعد رحله علاجيه الى العاصمة البريطانية لندن اجرى خلالها عملية سحب المياه البيضاء من العين تكللت ولله الحمد بالنجاح.

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