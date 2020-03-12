شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :من جبهات القتال المشتعلة في مأرب...قناة المسيرة الحوثية تبث خبرا عاجلا وصادما للشرعية والتحالف و اليمنيين كافة..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة التابعة للمليشيا الحوثية الايرانية الانقلابية خبراً عاجلا و صادماً للقوات الشرعية و التحالف العربي بتمكن مليشيا الانقلاب الحوثي من السيطرة علي مطار صرواح والاقتراب أكثر من منافذ دخول محافظة مأرب بعد معارك دامية استمر لعدة ساعات صباح اليوم الخميس

وقالت مصادر مطلعه أن مليشيا الحوثي زعمت بتقدمها إلى محافظة مأرب وأنهم أصبحوا اليوم على مشارف المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الشرعية التي اضطرت الى التراجع بعد التقدم السريع للمليشيا.

جديد "الخليج 365"

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واشارت المصادر الى ان مقاتلي الحوثي استطاعوا التقدم في مناطق عديدة بصرواح، وسيطروا على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة مأرب، كتبة البراء وطلعة الحمراء.