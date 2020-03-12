عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يعلن عن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة ضد الحوثيين في الجوف

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش عن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف، وتكبيدهم خسائر بشرية فادحة .



وذكر الناطق باسم الجيش الوطني العميدة عبده مجلي أن مليشيا الحوثي الانقلابية تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى في عملية استدراج ناجحة.

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ونقلت صحيفة 26 سبتمبر عن مجلي قوله " ان قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت مليشيات الحوثي المتمردة خسائر فادحة وذلك ردا على تصعيد المليشيا ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف".

وأكد أن الجيش الوطني يسيطر على 85% من مساحة مديرية خب الشعف و75 % من مساحة محافظة الجوف.

وتطرق ناطق القوات المسلحة للتقدمات التي يحرزها أبطال الجيش في نهم وصرواح.. مشيراً إلى أن الانتصارات في جبهتي نهم وصرواح متواصلة والتقدمات مستمرة في مختلف القطاعات.