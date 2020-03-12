عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء: إستهداف ضباط الإرتباط يضع مسار السلام أمام مفترق طرق

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365

قال رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، إن ما قامت به مليشيات الحوثي من استهداف لإحدى نقاط ضباط الارتباط هو خرق صارخ لكافة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها على مدى أكثر من عام، ويضع اتفاق ستوكهولم ومسار السلام في محافظة الحديدة أمام مفترق طرق.



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جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه اليوم برئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة، للاطلاع على مستجدات الأوضاع في ضوء الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية وتعليق عمل الفريق الحكومي في اللجنة.

واستمع رئيس الوزراء من رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، إلى احاطة عن مجمل الوضع في الحديدة وعمل اللجنة، والتصعيد الحوثي الأخير الذي وصفه بالخطير ويهدد بنسف اتفاق ستوكهولم وعودة الأوضاع إلى نقطة الصفر.

كما اطمأن رئيس الوزراء، على صحة العقيد محمد الصليحي احد ضباط الرقابة التابعين للحكومة والذي استهدفته مليشيات الحوثي برصاص قناصتها بطلقة خطرة في الرأس اثناء أدائه لعمله، امس الأربعاء، في احدى نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الحديدة.. مشيرا إلى ان هذا التصعيد الخطير والجرائم والخروقات المتكررة لمليشيا الحوثي الانقلابية للهدنة الأممية تكشف عن مساعيها لأفشال اتفاق استوكهولم وعدم جديتها في الرضوخ للحل السياسي والجنوح للسلام.