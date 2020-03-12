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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : هذا ما يحدث الآن في الرياض بسبب الموت الذي فجع الأسرة الحاكمة ... والديوان الملكي يصدر بيان هام قبل قليل





عدن - ياسمين التهامي - عاجل : هذا ما يحدث الآن في الرياض بسبب الموت الذي فجع الأسرة الحاكمة ... والديوان الملكي يصدر بيان هام قبل قليل أصدر الديوان الملكي السعودي، مساء الثلاثاء، بيانًا عاجلًا، أعلن خلاله وفاة أحد أمراء أسرة آل سعود الحاكمة. وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن وفاة الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد إجراءات أمنية غير مسبوقة وحملة اعتقالات طالت أحد أشقائه وعددًا من أمراء الأسرة المالكة، ليظهر بعدها العاهل السعودي بصحة جيدة نافيًا ما تردد. وأذاعت العديد من مصادر الإعلام الدولية، وعلى رأسها “رويترز”، أنباء مؤكدة عن اعتقال أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للعاهل السعودي، وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، والأمير نواف بن نايف







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