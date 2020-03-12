شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ادخال اول رئيس دولة عظمى قبل قليل الحجر الصحي بعد اصابته بكورونا ...تفاصيل - صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادة قناة "العربية" أن رئيس وزراء كندا ​جاستن ترودو​ في العزل وزوجته تخضع للفحص من فيروس كورونا​​​​​​. جديد "الخليج 365" Advertisements

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