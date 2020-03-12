شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتاة سعودية تتعرض لحادث مرعب في استراليا.. وهكذا ردت المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار الملحق الثقافي في أستراليا، الدكتور هشام خداوردي، اليوم ‏‏(الخميس) إحدى المبتعثات في مدينة ملبورن، عقب تعرضها ‏لمضايقات في الفصل الدراسي بجامعة ‏RMIT‏ الأسترالية، وعقد ‏اجتماعا طارئا لمناقشة الحالة مع مدير الجامعة والمسؤولين هناك. جديد "الخليج 365" Advertisements وشدد خداوردي على متابعة الموضوع بشكل شخصي للتأكد من ‏سلامة الطالبة واستقرار دراستها الأكاديمية ومحاسبة المقصرين ‏في الإشراف على المنظومة التعليمية والأمنية في الجامعة. ‏

وأشار الملحق الثقافي إلى أنه تم التواصل مع ذوي الطالبة في ‏السعودية لطمأنتهم، لافتًا إلى حرص وزارة التعليم على سلامة ‏وأمن كافة المبتعثين.‏

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