شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطوره.. دقة ساعة الصفر والحرب تشتعل في الخليج.. اﻹمارات تتدخل للخط الحمر والمواجهة مع السعودية ضد روسيا ورفع درجة التأهب إلى أقصى درجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت دولة الإمارات مع حليفتها السعودية على خط المواجهة مع روسيا معلنة عن استعدادها لزيادة إمداداتها من النفط في خطوة تعد تصعيدا للتوتر ضد موسكو.

وقال سلطان الجابر، وزير الدولة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الأربعاء: إن الشركة “تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل/نيسان المقبل”، أي بأكثر من مليون برميل من معدل الإنتاج اليومي الحالي.

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وأضاف الوزير الإماراتي “نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميًا”.

اﻹمارات تدخل خط المواجهة ضد روسيا ومن جانبه كتب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر إن تعزيز الإمدادات سيتم “بسرعة نظرا للظروف الحالية”، داعيا إلى “اتفاق جديد” بين دول أوبك وروسيا “للمحافظة على استقرار السوق”.

ويأتي هذا بالتزامن مع صدور توجيهات في المملكة العربية السعودية لرفع مستوى الإنتاج اليومي القصوى من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًا.

وقال أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو النفطية في السعودية، الأربعاء، إن”الشركة تلقت توجيه من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة (MSC) من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًا، وتعمل الشركة بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكانت السعودية دعت خلال اجتماع في فيينا هذا الشهر إلى خفض إضافي بمقدار 1,5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا، لكن روسيا رفضت ذلك.

وردا على الموقف الروسي، خفضت السعودية أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، في محاولة للاستحواذ على حصة كبيرة في السوق، الأمر الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وحرب أسعار مستعرة.

اﻹمارات تدخل خط المواجهة ضد روسيا وتراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد إعلان المملكة عن نيتها زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى، فانخفض سعر خام تكساس بنسبة 1,7 بالمئة عند منتصف النهار ليبلغ 33 دولار، بينما تراجع خام برنت بالنسبة ذاتها إلى 36 دولار.

وتؤثر أسعار النفط بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي واقتصاديات الخليج الأخرى التي تعتمد على إيراداتها بشكل كبير على مبيعاتها من الخام.

وهوت أسعار النفط العالمية، الاثنين الفائت، بنحو 30%، في أسوأ خسارة لها ليوم واحد منذ حرب الخليج في عام 1991. وبدأت السعودية وروسيا حرب أسعار تهدد بإغراق أسواق النفط العالمية بالمعروض.