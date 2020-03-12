شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء صلاة الجمعة والجماعة في السعودية .. وبيان عاجل لهيئة كبار العلماء بشأن ما يحدث.. شاهد وما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفتت هيئة كبار العلماء بالسعودية بعدم حضور صلاة الجمعة والجماعة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان نشرته كبار العلماء، ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" فإنه بشأن شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وما قررت عليه جهة الاختصاص من إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك،وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله،لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال:"كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع". أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​

وأضافت هيئة كبار العلماء أن من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار"، وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات.

وأوضحت الهيئة أيضا في بيانها أنه يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يورد ممرض على مصح"، ولقوله عليه الصلاة والسلام: " إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها".

وطالبت الهيئة بضرورة التقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص، كما توصي الجميع بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء.

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