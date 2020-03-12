شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة فائقة الجمال تفجر مفاجأة على قناة LBC اللبنانية وتصدم المذيع : "اتمنى ان اكون زوجتك لبضع دقائق فقط ..لن تصدق السبب ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر زواج المتعة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في عددا من الدول العربية ، ابرزها لبنان ، خصوصا الطائفة الشيعية .

واستضاف الاعلامي اللبناني مالك مكتبي في برنامجه "أحمر بالخط العريض" الذي كان يبث على قناة LBC ، استضاف فتاة لبنانية من الطائفة الشيعية تزوجت تسع مرات متعة .

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• معلومة طبية ستذهلك ..ما علاقة الزبادي بالسكتة القلبية وارتفاع ضغط الدم !؟

• فتاة فائقة الجمال تفجر مفاجأة على قناة LBC اللبنانية وتصدم المذيع : "اتمنى ان اكون زوجتك لبضع دقائق فقط ..لن تصدق السبب ..شاهد الفيديو

• "لبوة" خانت زوجها مع أسد آخر .. لن تصدق كيف انتقم منها الزوج بطريقة وحشية ومرعبة ..شاهد الفيديو

• سبحان من بيده الاعمار..قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها فأصابت الزوج والزوجة بالجنون ( صورة مخيفة )

• اذا تناولت هذا المشروب اللذيذ كل صباح فلن تعاني من مشكلة ضغط الدم نهائيا وستعيش طوال حياتك مرتاح البال !

• لن تصدق ما تشاهده في هذا الفيديو .. كيف يقضي النجم البرازيلي "رونالدينيو" أيامه في السجن .. ومفاجأة مدوية عن سبب تزويره جواز السفر ..شاهد

• هل تخيلتم كيف تعيش إبنة حاكم دبي "الشيخة مهرة آل مكتوم" .. شاهدو هذا الفيديو الذي تم تسريبه من خلف أسوار قصور بن راشد وسوف تصابون بالصدمة !

• وداعًا للأدوية والعقاقير الطبية .. هذة الاطعمة تعالج جميع مشاكل ضغط الدم وتقيك من الجلطات الدماغية والنوبات القلبية

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف أصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وخلعت الحجاب وارتدت الملابس العارية .. (صور صادمة)

Advertisements

• بالصور : فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي لتصبح ذكر .. والمفاجأة المدوية كيف أصبح شكلها ..شاهد

• تحذير خطير : إذا سمعت هذة الاصوات أثناء نومك فقم بزيارة الطبيب على الفور قبل أن تموت بنوبة قلبية !

• أفعى الأناكوندا المرعبة تلتهم كلب بالكامل وتصارع ثلاثة رجال وهكذا كانت النهاية صادمة..فيديو

• عروس فاتنة في ريعان شبابها.. دخلت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• لأول مرة .. تسريب فيديو لأقوى وأخطر قوات خاصة في العالم .. تتبع هذة الدولة التي لا يتخيلها أحد .. وخلال عشرين سنة نفذت عملية عسكرية واحدة فقط وانتهت بكارثة ..شاهد

• تحذير هام وخطير : إذا ارتفع ضغط الدم في جسمك إلى هذا المستوى فسوف تصاب بفشل كلوي على الفور .. إليك ثلاث طرق بسيطة لحماية نفسك والعيش بأمان

• سما المصري تظهر "بقميص نوم" عاري وتشرح أسرار جديدة عن "ليلة الدخلة" .. (فيديو صادم)

• أسد ضاري يهاجم 135 شخص ويلتهمهم بشكل مرعب ثم يأكل بجانبهم عشرين غزال .. شاهد كم يبلغ حجمة والمفاجأة التي عثرت عليها الشرطة في كهفه عند اقتحامة ..(فيديو مرعب)

• هل تذكرون مذيعة قناة الحدث "لارا نبهان" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد عمليات التجميل ..ظهور صارخ يشع بالفتنة والجمال

----------------------------

وقالت الفتاة أنها كانت تتزوج بحثا عن المتعة الجنسية وأن اطول فترة زواج استمرت أربعة أشهر .

وقبل مشاهدة فيديو الفتاة ، دعونا ناخذكم في جولة سريعة للتعرف على زواج المتعة :

زواج المتعة أو الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع أو النكاح المنقطع هو زواج يتقوم بالعقد والمدّة والمهر المعيّنين.

ولا يتوارث الزوجان فيه ولا تجب النفقة للمرأة على الزوج.

ويستدل عليه بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.

يتّفق المسلمون على أن هذا النوع من الزواج كان على عهد رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟

أما الشيعة فلا خلاف بينهم في بقائه علی الجواز. وهذا الزواج معترف به في ايران في ضمن الدستور الرسمي للحكومة :