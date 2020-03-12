شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن تصدق ما تشاهده في هذا الفيديو .. كيف يقضي النجم البرازيلي "رونالدينيو" أيامه في السجن .. ومفاجأة مدوية عن سبب تزويره جواز السفر ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجم البرازيلي السابق، رونالدينيو، وهو داخل أحد سجون باراغواي بعد اعتقاله بتهمة التزوير .



ويتواجد رونالدينيو، في سجن بالبراغواي، منذ يوم السبت، بعد اعتقاله من طرف السلطات، إثر دخوله البلاد بجواز سفر "مزور"، هو وشقيقه.

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وتناولت الصحف العالمية، بعض الصور لرونالدينيو، داخل السجن، وهو يوقع على قميص أحد السجناء.

وكتبت صحيفة 'ماركا' الإسبانية، عن رونالدينيو: "مع مرور الأيام، رونالدينيو بدأ يتأقلم ببطء مع الحياة في السجن.. على الرغم من أنه رفض في البداية تناول طعام السجن، فقد بدأ الدولي البرازيلي السابق في قبول الوجبات الخفيفة والشاي"، في إشارة إلى الصور التي انتشرت، يظهر من خلالها وهو يشرب الشاي.



اما موقع "غلوبو إسبورتي" البرازيلي، فقد اعد تقريرا مفصلا، عن الأحداث المتعلقة باعتقال رونالدينيو وكشف (الموقع) عن التسلسل الزمني للأحداث.

الأربعاء 4 مارس

9:00 | وصل رونالدينيو إلى عاصمة الباراغواي، أسونسيون، عند الساعة التاسعة صباحا، ووجد بعض الجماهير في استقباله، لحظة وصوله إلى المطار الدولي، سيلفيو سيلفيو بيتيروسي. حط الرحال بالبلاد، للمشاركة في إطلاق مشروع لإحدى المؤسسات هناك، وأيضا للترويج لكتاب جديد عن سيرته الذاتية.

في المساء | توجه ممثلون عن النيابة العامة، ووزارة الداخلية في باراغواي، إلى الفندق الذي كان يقيم فيه رونالدينيو، بعد أن علموا، أن اللاعب السابق وشقيقه، دخلوا البلادء بوثائق مزورة. وخلال التفتيش، وجدوا بطاقات تعريف، وجوازات سفر بهوية باراغويانية، بحوزة باللاعب وشقيقه أسيس. قررت السلطات، أن يبقى رونالدينيو وأسيس تحت المراقبة، إلى غاية صباح الخميس، للإدلاء بأقوالهما. وتم القبض على رجل الأعمال، ويلموندس سوزا ليرا.

الخميس 5 مارس

8:30 | وصل رونالدينيو وشقيقه إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة، للإدلاء بشهادتهما. وقال المدعي العام فيديريكو ديلفينو، إن الأرقام الواردة في الوثائق التي قدمها اللاعب السابق وشقيقه، هي لأشخاص آخرين. وهو في التحقيق، إلتقط رونالدينيو بعض الصور مع رجال الشرطة. خلال الصباح ، يتبادل مسؤولو الشرطة ووزارة الداخلية والعدل وقطاع الهجرة في باراجواي الاتهامات. استقال مدير الهجرة في البلاد ، أليكسيس بينيو.

15:40 | بعد أكثر من 7 ساعات من التحقيق، رونالدينيو وشقيقه غادرا النيابة. محامي الشقيقين، أكد أنهما لن يتمكنا من مغادرة البلاد، إلى غاية الانتهاء من التحقيق. كما أكد (المحامي) أن اللاعب السابق كان في حالة صدمة، وأنه "كان يعتقد أن الجواز الذي حصل عليه، كان من باب المجاملة".

18:30 | احتجاز ويلموندس سوزا ليرا، وتم اتهامه كمسؤول على الوثائق، وفضل الرجل التزام الصمت، خلال شهادته أمام النيابة. كما تم احتجاز، الأشخاص الذين تم اكتشاف، وجود بياناتهم، في الجوازات المزورة، التي دخل بها رونالدينيو وشقيقه إلى البلادء.



الجمعة 6 مارس

11:40 | دفاع عن ويلموندس ليرا (رجل الأعمال)، يؤكد أنه كان مجرد وسيط، وأن الوثائق قد طلبها شخص له علاقة برونالدينيو.



13:30 | رونالدينيو وشقيقه يذهبان إلى محكمة الضمانات الجنائية، لعقد جلسة استماع مع قاضٍ، سيحدد العقوبة.



20:15 | القاضي ميركو فالينوتي، لا يقبل اقتراحًا من مكتب المدعي العام في باراغواي، ويمنح 10 أيام لإعادة تقييم الوضع. وتذهب القضية إلى النيابة العامة، التي تحلل الجرائم الضريبية وغسل الأموال.



22:00 | المدعي العام الجديد في القضية، أوسمار ليغال، يطلب الاعتقال المؤقت، ليتم إلقاء القبض على رونالدينيو وشقيقه، ويقضون الليلة في زنزانة بمقر الشرطة.



السبت 7 مارس

9:30 | رونالندينيو وأسيس يصلان إلى قصر العدالة، وهو مقيد اليدين، للمثول أمام القاضية كلارا رويز دياز. اللاعب السابق، وضع قطعة قماش على يديه، لإخفاء الأصفاد. الدفاع يؤكد أن شقيق رونالدينيو، يعاني من مرض في القلب، ويحتاج إلى عناية طبية. لذلك يحاولون تحويل القضية إلى الإقامة الجبرية.

16:40 | بعد جلسة دامت 6 ساعات، قررت القاضية كلارا رويز دياز، الحفاظ على قرار الاحتجاز الوقائي للاعب السابق وشقيقه، وعقوبتهما قد تكون 6 أشهر سجنا نافذا. يدعي القاضي أن هناك خطر الهروب لأنهم مواطنون أجانب، لذلك أمرت باعتقالهم. يعتبر محامو رونالدينيو، القرار "تعسفيًا" وسيحاولون الاستئناف.



17:00 | الأمر باعتقال سيدة الأعمال، داليا لوبيز، المسؤولة عن رحلة رونالدينيو إلى البلاد. تم التحقيق معها قبل 5 أشهر من قبل وزارة الضرائب في باراغواي، والتي يشتبه فيها، أنها استخدمت زيارة رونالدينيو، لتبييض الأموال.



الأحد 8 مارس

11:00 | لاعب بالميراس وكورينتيانز، وإنتر ميلان... ومنتخب باراغواي سابقا، غامارا، قام بزيارة رونالدينيو في السجن، وأكد في تصريح لـ'غلوبو إسبورتي'، أن اللاعب السابق حالته جيدة، وأنه هادئ.



11:30 | المدعي أوسمار ليغال، وفي حوار مع 'غلوبو إسبورتي'، أكد أن رونالدينيو وشقيقه، متهمان بجرائم أخرى.

12:00 | المحامي البرازيلي لرونالدينيو وأسيس، سيرجيو كويروز، يعقد مؤتمراً صحفياً ويقول إن اعتقال الشقيقين غير قانوني.



19:30 | نشر أول صورة لرونالدينيو وهو داخل السجن. الصورة نشرها الصحفي هيرنان رودريغيز، عبر حسابه الرسمي على 'تويتر'.



22:30 | على طلب الدفاع، تم نقل رجل الأعمال ويلموندس سوزا ليرا، إلى نفس السجن الذي يوجد فيه رونالدينيو وأسيس. كان ويلموندز في سجن مشترك، في زنزانة مع 20 مجرما آخر، وفقا لمحاميه.