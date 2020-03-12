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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي ويتخذ قرار تاريخي سيقلب الامور راسا على عقب..والسعودية والامارات تلتزمان الصمت بعد صدور البيان رقم (1)

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