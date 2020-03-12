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صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب

وصف رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي القوات السعودية بانها قوات محتلةوتريد فرض امر واقع.

واضاف " من سيقف ضد حلم ابناء الجنوب في بناء دولتهم المستقلة على ارض الجنوب سيتم سحلهم في الشوارع ويدفنون على ارض الجنوب الحرة التي لا يقبل ابنائها العبودية .

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عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب

جاء ذلك عقب بيان وزارة الخارجية السعودية دعت فيه الحكومة الشرعية والانتقالي لتحكيم لغة العقل وتطبيق اتفاقية الرياض التي وقع عليها الطرفان لتصبح واقع معاش.

واكدت وزارة الخارجية السعودية حرص حكومة المملكة على أمن واستقرار اليمن، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه؛ وذلك في رد ضمني على مطالبات الانتقالي التحالف توضيح اسباب منع عدد من قياداته الانفصالية العودة الى عدن.

وقالت الخارجية في بيان ان على رأس أولوياتها في اليمن تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وأوضحت أن المملكة تعمل انطلاقاً من ذلك على إنشاء مشاريع تنموية مختلفة وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات، امتداداً للدعم الذي لم تتوان المملكة في تقديمه واستمراراً للعناية بالشعب اليمني.

إلى ذلك دعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصاً يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأطراف، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.

*الحكومة ترحب

من جانبها جددت الحكومة اليمنية التزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الايراني في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الاوضاع وتعزيز الجهود لمكافحة الارهاب.

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ورحب مصدر حكومي مسؤول بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي جدد السعي لتنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق غاياته واهدافه.. مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق، انطلاقا من المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وثمن المصدر، الدعوة الكريمة للأشقاء في المملكة بالعمل معها على تنفيذ الاتفاق والعمل سوياً لحل الخلافات والتحديات بعيدا عن المهاترات الاعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية.. مشيرا إلى أهمية العمل معاً لتوحيد كافة القوى والجهود والحفاظ على الدولة وسلامة وامن المواطن.

*الانتقالي يرفض ويعلن الحرب

فيما هاجم القيادي العسكري التابع لما يسمى المجلس الانتقالي عبدالناصر البعوة المعروف ب (ابوهمام اليافعي) التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية متهما اياه بنهج سياسة الكيل بمكيالين.

و في اول ردة فعل رافضة لبيان الخارجية السعودية بشان اتفاق الرياض قال اليافعي في تسجيل مصور بأن التحالف فشل في تنفيذ بنود تطبيق اتفاق الرياض.

وردا على دعوة السعودية عدم التصعيد ؛دعا من على متن مدرعة عسكرية جميع التشكيلات العسكرية والامنية ومليشيا الحزام وغيرها الى الاستجابة لما اسماه بالبيان رقم (1) معلنا غلق الحدود التشطيرية مع محافظات الشمال.

وهدد اليافعي التحالف بالقول لدينا دبابات واسلحة لم تروها من قبل.

*تهديد للتحالف

وكان الناطق باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم ظهر في بيان متلفز وهو يرتدي بزة عسكرية في اشارة واضحة الى نية المجلس في التصعيد.

وظهر متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الأربعاء، مرتدياً الزي العسكري يطالب التحالف الذي تقوده السعودية بتقديم توضيح لسبب منع قيادات المجلس من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وطالب المتحدث من التحالف "توضيحات ما حدث وتحت أي مبرر يتم المنع من العودة إلى أرض الوطن".

وقال إن على التحالف "إدراك ما سيترتب على ذلك المنع من انعكاسات داخلية على جميع الأصعدة بما في ذلك جهود إحلال السلام".

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي في حالة "انعقاد دائم" ويأمل من أنصاره وقواته " ضبط النفس لحين قيام قيادة المجلس باستيفاء الخطوات التوضيحية مع قيادة التحالف العربي".

*قرار المنع

وكانت السلطات الأردنية منعت امس الأربعاء قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على متن رحلة جوية من عمان إلى عدن.

وقالت مصادر مطلعة في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إن السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء في عمان، منعت كلا من اللواء شلال علي شائع، وعضوي الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي رئيس وحدة التفاوض في المجلس، وعبدالرحمن شيخ، وأنيس الشرفي، والصحفي مختار اليافعي، من المغادرة على متن الرحلة الجوية المتجهة الى عدن.

وذكرت المصادر، أن السلطات الأردنية بمطار الملكة علياء، أبلغت القيادات أن هذه التعليمات صادرة من ”قيادة التحالف العربي”.

وقالت المصادر إن قيادات الانتقالي الجنوبي في طريقها للعودة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.