عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اللواء بن بريك يشيد بعمل إدارات المرأة والطفل في الإنتقالي الجنوبي

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أشاد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، بدور ونشاط وعمل إدارات المرأة والطفل وماتقوم به على أرض الواقع وفي كافة المجالات، مبدياً ارتياح قيادة المجلس الانتقالي للدور الذي تضطلع به المرأة وموقعها المحوري في خارطة البناء والتنمية .



ووقف اللقاء أمام ابرز القضايا والمواضيع التي تهم عمل قطاع المرأة والطفل بالمجلس والجمعية وطرق تفعيل أنشطتها على مستوى المحافظات .

وأطلع القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الحاضرات جميعاً على مستجدات الأحداث وتطوراتها في الجنوب بشكل عام، وكذا المتغيرات التي ستحصل في الفترة القريبة القادمة.

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كما ناقش اللقاء، مسألة إيقاف عودة قيادات المجلس الانتقالي إلى العاصمة عدن، موضحاً أن هذا الإجراء الغرض منه الإساءة إلى دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وذلك من قبل القوى المعادية للجنوب عموماً وللتحالف خصوصاً، مؤكداً تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي، ببنود اتفاقية الرياض كونها الطريق الآمن لسلامة الجنوبيين والقضية الجنوبية في المستقبل القريب.

وتطرق اللقاء، إلى موضوع الحوار الجنوبي، الذي دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي، للحوار مع كل المكونات والأحزاب والأطياف بما فيهم جنوبيي الشرعية، وذلك لتوحيد الصف الجنوبي، والخروج بحلول يصب فحواها في مصلحة الجنوب.

وأكد اللواء الركن أحمد سعيد، أن المجلس الانتقالي الجنوبي، وعاءً لكل الجنوبيين، ويعمل جاهداً في كافة الأصعدة لاستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، لكي ينعم أبنائها بخيرات بلادهم.

ونوّْه بن بريك إلى أن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، أرعب القوى المعادية للجنوب، وأوقف الكثير من المسائل التي كانت ستقوده إلى الهاوية.

من جانبها ونيابة عن الحاضرات، شكرت اشتياق محمد سعد، رئيس دائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة، اللواء بن بريك، على سعة الصدر، والتوضيح الذي قدمه بشأن التطورات على الساحة الجنوبية.