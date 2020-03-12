عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عدن.. لقاء موسع يقر عدد من الإجراءات لمواجهة العشوائيات

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أقر لقاء موسع عقدت اليوم في عدن، برئاسة النائب العام، القاضي الدكتور، علي احمد الأعوش، عدد من الإجراءات لمواجهة العشوائيات والإستحداثات التي شوهت المعالم التاريخية والاثرية وطالت المرافق الحكومية والأكاديمية .



وتضمنت الإجراءات بحسب ما نشرت وكالة سبأ الرسمية، الشروع في تنفيذ حملات إزالة العشوائي وفق الأولوية ابتداء من حرم المعالم الاثرية والتاريخية وحرم جامعة عدن بمدينة الشعب والطرقات والشوارع العامة الحدائق والمتنفسات والمواقع المهمة كالجولات والسواحل والكورنيشات والمقابر وغيرها .

كما تضمنت الإجراءات تكليف لجنة لوضع خطة أولية لعمل الحملات برئاسة مدير عام مكتب الاشغال واشراف وكيل المحافظة لقطاع المشاريع وعضوية نائب مدير الامن ومدراء عموم المديريات والأراضي والمنطقة الحرة على أن تتولى اللجنة استكمال وضع الالية بالاحتياجات ورفع تقرير متكامل لمحافظ عدن في موعد اقصاه الأحد القادم والتنسيق مع إدارة الأمن وقوات الحزام الأمني بتوفير قوة أمنية خاصة للقيام بإزالة العشوائي لتنفيذ الحملة في كل مديريات محافظة عدن الثمان .

واكد الدكتور علي أحمد الأعوش النائب العام على ضرورة المحافظة على مدينة عدن ومعالمها التاريخية والبيئية والحضارية وحماية شواطئها ومتنفساتها من كل أشكال العبث والبناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة واملاكها .. مشدداً على ضرورة قيام السلطات المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة بضبط كافة الإعتداءات وإحالتها إلى القضاء وإزالة كافة التعديات المخالفة للتخطيط الخضري بالمحافظة.

Advertisements

وأبدى النائب العام إستعداد السلطات القضائية والنيابات والمحاكم بمساعدة السلطة المحلية في عدن للقيام بدورها لتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع محافظة عدن .. مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الجهات الرسمية لضبط الاختلالات المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة ووقف الازدواجية بصرف الأراضي من قبل الهيئة العامة للأراضي والأوقاف والمساحة العسكرية والمنطقة الحرة وضرورة وضع آلية عمل مزمنة لإزالة العشوائي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص.

من جانبه استعرض محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي الأضرار المترتبة على تفشي ظاهرة العشوائي والاعتداءات المتواصلة على المعالم الأثرية واراضي الدولة في العاصمة عدن وتكثيف حملات إزالة العشوائي والتي حدثت بسبب الإختلالات الأمنية التي مرت بها مدينة عدن خلال الفترة الماضية .. مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في توفير الغطاء القانوني اللازم لتنفيذ حملات إزالة العشوائي .

فيما أستعرض وكيل المحافظة لقطاع المشاريع المهندس، غسان الزامكي، ومدير عام الأشغال العامة في عدن، المهندس وليد الصراري، جوانب الخطة المعدة لإزالة المباني العشوائية والصعوبات التي واجهتهم في تنفيذ الحملات السابقة بما في ذلك متطلبات الحملات الأمنية في المرحلة القادمة .

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا التي تسببت بتمدد ظاهرة البناء العشوائي واثارها التدميرية على البنية التحتية والتنمية والمخطط العام لمدينة عدن وإلاعتداءات على حرم المعالم الأثرية كصهاريج عدن و الموقع المجاور لبوابة عدن التاريخية وحرم الجامعة بمدينة الشعب بالإضافة إلى الاعتداءات على المتنزهات والمتنافسات والحدائق والشوارع العامة وغيرها .

حضر اللقاء عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس نيابة عدن القاضي قاهر مصطفى ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية والمنطقة الحرة عدن وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة .