ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الجمعة وملاحظة هامة للمسافرين إلى الهند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ننشر مواعيد رحلات اليمنية غدا الجمعة وملاحظة هامة للمسافرين إلى الهند الخميس 12 مارس 2020 الخليج 365 - عدن تسير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الجمعة، الموافق 13 مارس 2020م، العديد من الرحلات الجوية .. مشيرة إلى أنه مسموح السفر عدن مومباي خلال هذه الفتره فقط للتأشيرات الدبلوماسية ولبعثات الامم المتحدة والدبلوماسيين فقط شرط ان يكونو تعرضو للفحص الطبي ضد فيروس الكورونا .

وفيما يلي جدول رحلات اليمنية : رقم الرحله : 609 خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن - مومباي. الاقلاع: 0930 صباحا. الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي - عدن. الاقلاع: 1800 مساء. (توقيت مومباي) الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله : 508 خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 2030 مساء. الوصول: 2230 مساء. رقم الرحله : 509. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع :2330 مساء. (توقيت جده) الوصول: 0130 بعد منتصف ليل اليوم التالي السبت الموافق 14 مارس. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن - جده. Advertisements الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول: 0800 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده - سيئون. الاقلاع: 0900 صباحا. (توقيت جده) الوصول: 1115 ظهرا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون - جده. الاقلاع : 1215 ظهرا. الوصول: 1430 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده - عدن. الاقلاع: 1530 عصرا. (توقيت جده) الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع: 1830 مساء. الوصول: 2100 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع: 1130 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 608 خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1730 مساء. الوصول: 2000 مساء.

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