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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمنية تتعهد بإعادة الركاب من الهند وتناشد الحكومة دعمها الخميس 12 مارس 2020 عدن - الخليج 365 تعهدت شركة الخطوط الجوية اليمنية بإعادة الركاب اليمنيين من الهند، عبر رحلات ستكلفها خسائر كبيرة .

Advertisements جاء ذلك في منشور على حسابها في الفيسبوك، قالت فيه "من منطلق المسؤوليه ستقوم الخطوط الجوية اليمنيه بنقل ركابها المتواجدين في الهند" .. مشيرة إلى ان طائراتها ستنطلق من اليمن كل رحلاتها فارغه تطبيقا لقرار الحكومة الهندية بمنع دخول أي مسافر إليها بسبب مرض كورونا . واضافت "وستتحمل اليمنية خسائر كبيرة جدا بسبب تشغيل خط عدن - مومباي بدون ركاب" .. مناشدة الحكومة بدعمها حتى تستمر بتقديم خدماتها للجمهور .

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