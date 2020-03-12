شاهد.. بعد ساعات من الزواج وفاة عريس مصري والسبب صادم !!

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عدن - ياسمين التهامي - في فاجعة إنسانية، صدمت المصريين عامة وأهالي محافظة الدقهلية بصفة خاصة، توفى عريس مصري صعقًا بالكهرباء في الشارع من عمود إنارة نتيجة ماس كهربائي بسبب الأمطار الشديدة.
الشاب المتوفى محمود شاهين يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو عريس كان قد عقد خطوبته من أيام وهو العائل الوحيد لأمه بعد وفاة والده في شهر أكتوبر من العام الماضي.
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بكلمات حزينة تدمي القلوب وتقشعر لها الأبدان، ودعته والدته في جنازة مهيبة بين اهالي قريته التابعة لمركز ميت غمر، وهو ما أبكى أهل القرية، الذين شهدوا له بحسن الخلق والمشاركة فى الأعمال الخيرية.
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية دماص التابعة للمركز يفيد بمصرع شاب يدعى محمود محمد شاهبن ٢٣ عاما صعقا بالكهرباء أثناء مروره بجوار عمود انارة بسبب الامطار الشديدة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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