عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حريق في مخيم للنازحين بالخوخة يودي بحياة طفلة

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت مصادر محلية عن وفاة طفلة في الرابعة من العمر اليوم الخميس في اندلاع حريق بمخيم للنازحين في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.



ونقل موقع نيوز يمن الإخباري عن خاتمة وهيب، الناشطة في المجال الإنساني في مخيم العليلي، أن الطفلة خاتمة مستور البالغة من العمر اربع سنوات تعرضت لحروق خطيرة أدت إلى وفاتها أثناء نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisements

وأضافت، ان الحريق الذي أتى على 13 خيمة التهم ايضا موادا غذائية تم توزيعها صباحا على نازحي المخيم.

وتمت السيطرة على الحريق قبل ان يمتد إلى بقية المخيم الذي يأوي نحو 200 أسرة.

وشهد مخيم العليلي عددا من الحرائق خلال العام الماضي، لكنها لم تسجل وقوع إصابات.