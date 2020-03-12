عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحضرمي: إرتهان الميليشيات للمشروع الإيراني هو العثرة الحقيقية في طريق السلام

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365

قال وزير الخارجية، محمد عبدالله الحضرمي، أن العثرة الحقيقة في طريق السلام هي استمرار المليشيات الحوثية في تبني نهج العنف والارتهان للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة والتصعيد العسكري الذي قامت وتقوم به في الجبهات المختلفة، بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة لكافة الاتفاقيات والالتزامات المتفق عليها.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة الكندية لدى اليمن مارسيال باغيه، لبحث سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما جرى استعراض تطورات الأوضاع في اليمن ومستجدات عملية السلام.

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وأعرب الوزير الحضرمي، عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الكندية الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الحكومة الكندية المساعدات الإنسانية .. مشيداً بالدور الإيجابي الذي تلعبه كندا لدعم عملية السلام في اليمن.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد الحضرمي، أن الحكومة اليمنية ما زالت حريصة على الوصول إلى سلام مستدام مبني على ما توافق عليه كافة أبناء الشعب اليمني من خلال المرجعيات الثلاث، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الكندي لدى بلادنا، دعم بلاده لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ودعم بلاده للحكومة اليمنية ولكافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، معبراً عن تطلعه إلى تحقيق السلام الشامل لليمن في المستقبل القريب.