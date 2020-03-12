عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. اليمن تدعو إيران وقف التصعيد والكف عن دعم ميليشيات الحوثي

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - وكالات

دعت اليمن، خلال مشاركتها في إجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في مقر الوكالة بفيينا، إيران إلى وقف تلك الخطوات التصعيدية وتخفيف حدة التوتر، والتعاون الكامل مع طلبات الوكالة والكف عن دعم مليشيا الحوثي الذي يسهم في زعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة.



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وترأس وفد اليمن بحسب وكالة سبأ الرسمية، سفير اليمن لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.

وفي اطار مناقشة بند التحقق والرصد في ايران بموجب قرار مجلس الامن الدولي ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥، عبر شجاع الدين عن قلق اليمن البالغ مما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار ايران في انتهاكها لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص.

وخلال مناقشة التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة حول المسائل المتصلة بتطبيق اتفاق الضمانات في إيران، عبر سفير اليمن عن القلق من عدم تجاوب ايران مع طلبات الوكالة، ورفضها الدخول في مناقشات موضوعية مع الوكالة لتوضيح الكثير من الاسئلة.. معتبرا أن عدم تعاون ايران مع الوكالة يعتبر انتهاك صريحاً لاتفاق الضمانات المعقود معها بموجب معاهدة عدم الانتشار.