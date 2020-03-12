عدن .. الإنتقالي يختتم دورة تدريبية في المهارات الإدارية لعضوات إدارات المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

عدن - الخليج 365

اختتمت الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، الدورة التدريبية في مجال تنمية المهارات الإدارية لعضوات إدارات المرأة والطفل في الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية للمجلس في المحافظات، والتي احتضنها مركز التدريب والتأهيل التابع للمجلس الانتقالي.



وفي الختام، أكد مساعد الأمين العام لهيئة الرئاسة، اللواء سالم عبدالله السقطري، على ان هذه الدورة ستسهم في تطوير العمل الإداري لعضوات إدارات المرأة و الطفل في الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية في المحافظات.

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وأشاد السقطري بحرص المتدربات خلال أيام الدورة على تطوير أنفسهن بالجوانب الإدارية من خلال التدريب الذي تلقينه في الدورة، مثمناً المجهودات الكبيرة التي بذلها المدربون خلال هذه الدورة للتطوير من معارف المتدربات.

وشدد السقطري على ضروره ترجمة كل المعارف التي تقديمها طيلة فترة التدريب على أرض الواقع، حتى يتسنى لهن الارتقاء بالمهام المناطة بهن في إداراتهن .

بدورة شدد رئيس الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة، منصور زيد حيدرة، على ضرورة استمرار إقامة مثل هذه الدورات التي من شأنها أن تعزز القدرات والمهارات لكوادر المجلس وتأهيلهم بالشكل المطلوب، مؤكدا على أنها ستشمل باقي إدارات والهيئات المحلية للمجلس.

وشكر منصور زيد كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المتدربات ونقل كل المعارف التي تلقينها خلال الدورة إلى واقعهن العملي .