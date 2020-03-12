لملس يؤكد على ضرورة إستمرار التعليم ومواجهة الظروف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور، عبدالله لملس، على ضرورة إستمرار التعليم ومواجهة الظروف التي تعيق العملية التعليمية بكافة الوسائل التعليمية الحديثة .

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جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، مع عدد من المانحين إمكانية تفعيل منصة تعليمية للطوارئ.

وشدد الوزير لملس، على ضرورة تفعيل منصات التعليم والقنوات التعليمية عن طريق عدة وسائل كالقناة التعليمية والتعليم الإلكتروني والإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، لتلقي التعليم عن بُعد في حالة الطوارىء.

وأشار الوزير لملس، إلى أن هذا الإجراء الاحترازي جاء حرصا من الوزارة على استمرار التعليم لكافة الطلاب، في ظل ما تشهده البلدان من أوبئة وأمراض تحول دون استمرار التعليم في المدارس منها انتشار فيروس كورونا .. موضحا أن المنصة التعليمية تعمل بإستخدام الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل تلقي الطلاب الدروس وعدم توقف الدراسة في حالة الطوارئ.

من جانبهم أكد مندوبو الدول المانحة للتعليم في بلادنا، استعدادهم للمساعدة ودعم التعليم أثناء الطوارئ عبر الوسائل التي تراها قيادة وزارة التربية متاحة.