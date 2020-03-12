إجتماع حكومي موسع يناقش تعزيز التنسيق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع حكومي موسع عقد اليوم في العاصمة عدن، كيفية تعزيز التنسيق والشراكة بين المؤسسات والمرافق الحكومية بهدف رفع مستوی وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .



الإجتماع الذي ترأسه نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم سلمان الوالي، وضم وكيلا وزارة الصناعة ومصلحة الجمارك ومدراء عموم المواصفات والمقاييس والصحة والغرفة التجارية والهيئة العليا للادوية والزراعة، أكد على ضرورة تفعيل عمل لجنة التسهيل والتجارة واحياء القرارات الحكومية المتصلة بمنع استخدامات الاكياس البلاستيكية وتعزيز التنسيق بين الجهات في هذا السياق لاسيما الجمارك والهيئة العليا لحماية البيئة .

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وشدد الإجتماع على ضرورة انفاذ الحملات التفتيشية الميدانية في جميع المحافظات ولكل الجهات في آن واحد وتحديد اماكن النزول واشراك مصلحة الجمارك والمواصفات والمقاييس والهيئة العليا للادوية فيها .

ووافق الإجتماع على انشاء موقع الكتروني مشترك لذات الجهات يعنی باستقبال شكاوي ومقترحات المواطنيين وتعيين ضباط اتصال من الجهات المعنية لمتابعة الموقع وما ينشر فيه من شكاوي .

وفي الإجتماع أكد نائب وزير الصناعة علی أن هذا الإجتماع يهدف إلى حماية المستهلك وتحسين الظروف المواتية لمعيشته .. مشيراً الی اهمية تظافر الجهود وتعزيز العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والعمل علی تحويل مخرجات الاجتماع الی جدول عمل حقيقي علی الواقع وبما يفضي الی تحسين الاداء وتطوير نوعيته للمواطن وتجاوز الصعاب والمعوقات .

بدوره استعرض المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري نشاط الهيئة وتنوع عملها وتوزيع الادارات والاقسام فيها ودورها الرقابي ومجالات التنسيق بينها والهيئات المناظره في عدد من الدول .