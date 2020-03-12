الحضرمي يوضح للسفير الامريكي اسباب تعليق عمل الفريق الحكومي في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أوضح وزير الخارجية محمد الحضرمي، للسفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، أسباب تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة .



وقال الحضرمي في اللقاء الذي جمعمها اليوم الخميس ان تعليق عمل الفريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة يعد خطوة في إطار إعادة تقييم الحكومة للجدوى الحقيقية من اتفاق ستوكهولم في ظل استمرار خروقات وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية للاتفاق .. محملاً مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تبعات استمرار انتهاكاتهم".

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واضاف أن الميليشيات استغلت اتفاق السويد واستمرت بالتصعيد ولحشد لحربها العبثية .

وأشار الحضرمي الى أن الحكومة قد صبرت كثيراً تجاه تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق الحديدة لأكثر من عام، لكنها لا يمكن أن تتهاون عندما يتعلق الأمر باستهداف مباشر ومتعمد لضباط نقاط الرقابة في الفريق الحكومي.

وأكد أن تهديد حياة الضباط الذين يقومون بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم وفقا لاتفاق الحديدة يعد انتهاكا صارخا لعمل لجنة تنسيق اعادة الانتشار وللقرارات الأممية ذات الصلة. وأدان الحضرمي هذه الانتهاكات داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على حياة ممثلي الحكومة المشاركين ضمن تنفيذ اتفاق الحديدة.

ولفت وزير الخارجية إلى استمرار رفض الحوثيين السماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى خزان صافر على الرغم من تكرار الدعوة لذلك من قبل الحكومة الشرعية ومجلس الامن والمجتمع الدول.. لافتا إلى أن ذلك يتطلب ادانة وإجراءات حازمة من قبل مجلس الامن ضد المليشيات الحوثية وقياداتها تفاديا لحدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها.

من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وامنه واستقراره وسلامة اراضيه، مشيراً إلى دعم جهود المبعوث الأممي في اليمن.