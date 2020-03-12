البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقف على احتياجات المطابع المدرسية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

عدن - الخليج 365

زار فريقٌ فنّي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مكوّن من المهندسين والمختصين مطابع الكتُب المدرسية بمحافظة عدن في مديرية المنصورة والمعلا، بهدف معرفة احتياج المطابع، سعياً لدعمها وتطويرها ورفع الطاقة الإنتاجية للمطابع.

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واجتمع الفريق الفنّي السعودي مع وكيل وزارة التربية اليمنية لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم ، والذي أطلع الفريق على احتياج المطابع الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التطويرية للمطابع.

وجال الفريق الفني برفقة مدراء الصيانة والإنتاج في مطابع المنصورة ومطابع المعلا، وتعرّف على احتياجات المطابع والتي تتضمن احتياجات الطاقم الإداري والتشغيلي، كما وقف الفريق على احتياجات المطابع من مدخلات الإنتاج وقطع الغيار.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يولي قطاع التعليم في اليمن أهمية بالغة، حيث دعم طباعة المناهج الدراسية لكافة الصفوف التعليمية، بأكثر من نصف مليون كتاب وزعت على طلاب وطالبات اليمن في مُختلف المحافظات اليمنية.

ويقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع تعليمية متعددة تشمل مشروع بناء المدارس النموذجية بكافة مرافقها التعليمية ومختبراتها العلمية ومختبرات الحاسب الآلي وملاعبها الرياضية، ومشروع النقل المدرسي الآمن، ومشروع النقل الجامعي، ومشروع تأهيل وتطوير المدارس بكافة مستلزماتها المدرسية.