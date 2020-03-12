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عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطير جدأ.. حبة يتناولها الكثيرون ظنن منهم انها تعالجهم من هذا المرض..؟لكن ما حدث ما هذه الفتاة بعد تناولها "مأساوي للغاية"

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عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطير جدأ.. حبة يتناولها الكثيرون ظنن منهم انها تعالجهم من هذا المرض..؟لكن ما حدث ما هذه الفتاة بعد تناولها "مأساوي للغاية" لقت طالبة بالمرحلة الثانوية في مصر، مصرعها، بعد إقدامها على تناول حبة غلال سامة، ظنا منها أنها ستزيد من وزنها، فهي تعاني من النحافة. وتقول والدة الطالبة المتوفاة، أن صديقة ابنتها بالمجرسة، أحضرت لها حبة سامة تستخدم لحفظ الغلال ظنا منها أنها تكسبها وزنا زائدا وتجعل جسمها أكثر سمنة. ونفت الأم أن تكون ابنتها قد تناولت الحبة بغرض الانتحار، مؤكدة أن الاطباء لم يتمكنوا من إنقاذها.







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