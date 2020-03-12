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عدن - ياسمين التهامي - قرار عــاجل من ولي العهد "إبن سلمان" يثلج صدور كل السعوديين ويجعلهم يرقصون فرحاً .. ويباغت أبناء الشيخ زايد وكل حكام الإمارات بهذا القرار





عدن - ياسمين التهامي - قرار عــاجل من ولي العهد "إبن سلمان" يثلج صدور كل السعوديين ويجعلهم يرقصون فرحاً .. ويباغت أبناء الشيخ زايد وكل حكام الإمارات بهذا القرار تنفيذا لتوجيهات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فقد صدرت توجيهات لاجلاء كل ابناء المملكة من الامارات واعادتهم الى ارض الوطن. وأعلنت السفارة السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين في الإمارات إلى المملكة خلال 72 ساعة، عبر الخطوط الجوية السعودية من مطار دبي. وأوضحت السفارة أنه يمكن أيضاً للمواطنين العودة براً عن طريق منفذ البطحاء، مبينة أنه يمكن للمواطنين كذلك التواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في دبي في حال وجود أي استفسارات. وأشارت إلى أن ذلك يأتي بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أبو ظبي، وحرصاً على المواطنين السعوديين المتواجدين بالإمارات.







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