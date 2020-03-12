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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : انقلاب حقيقي داخل العائلة الحاكمة.. وتنصيب “ملك جديد“ للسعودية وهذا مصير ‘‘محمد بن سلمان’’ .. شاهد من يكون خليفة الملك سلمان؟





عدن - ياسمين التهامي - عاجل : انقلاب حقيقي داخل العائلة الحاكمة.. وتنصيب “ملك جديد“ للسعودية وهذا مصير ‘‘محمد بن سلمان’’ .. شاهد من يكون خليفة الملك سلمان؟ علق الناشط السعودي مجتهد عبر تويتر على حملة الإعتقالات التي طالت أمراء في العائلة المالكة وقال في تغريدات له على تويتر"يبدو الموضوع مرتبط بتنصيب مترقب لابن سلمان ملكا ورفض شامل داخل العائلة" . وأضاف " اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف والحملة مستمرة لاعتقال غيرهم ممن يشك ابن سلمان في ولائهم". وكان المغرد السعودي الشهير "مجتهد"،آ قال إن لديه مصادر متطابقة مع حساب "العهد الجديد" النشط بدوره في تويتر، والمختص بالشأن السعودي والخليجي، عن وجود أميرين من آل سعود، معتقلين في السجون السعودية. آ وقال حساب "مجتهد"، إن مصادرنا تؤكد كلام "العهد الجديد"، من أن الأميرين المعتقلين أخطر من يمكن اعتقاله. آ وكان حساب "العهد الجديد" السعودي، كشف النقاب عن اعتقال أميرين كبيرين بالسعودية، أحدهما من كبار العائلة، وعضو بهيئة البيعة. آ وأوضح الحساب لاحقا أن الأميرين هما أحمد بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان، إضافة إلى ولي العهد السابق، محمد بن نايف وآخرين.







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