شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بيان عاجل صادر عن الديوان الملكي السعودي قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الديوان الملكي اليوم (الثلاثاء) بياناً أعلن فيه وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود. وأفاد بأنه سيصلى على الفقيد يوم غدٍ (الأربعاء) الموافق 16 رجب 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله (الجامع الكبير) في مدينة الرياض. جديد "الخليج 365" Advertisements

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