شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز عشرات الأمناء الشرعيين في مديرية همدان بمحافظة صنعاء من قبل مليشيا الحوثي(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحتجز ميليشيا الحوثي العشرات من الأمناء الشرعيين في مديرية همدان، شمال العاصمة صنعاء منذ نحو عشرة أيام.

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" ان الميليشيا استدعت نحو 60 أمينا شرعيا من مناطق متفرقة بالمديرية الى أقسام الشرطة التابعة لها، قبل أن تزج بهم في سجن المجمع الحكومي الواقع في منطقة المحجر بوادي ظهر، في المديرية.



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من جهته أكد مصدر في مجمع همدان الحكومي الواقع تحت سيطرة الميليشيا وجود عشرات الأمناء في سجن المجمع.

وأشار المصدر الى أن من بين الأمناء المعينين بشكل رسمي وآخرون غير رسميين، وأن الميليشيا تسعى لإقامة دورة تأهيلية لهم وتقديمهم الى النيابة لاعتمادهم كأمناء أو رفضهم.

وأضاف أن جميع الأمناء لا يزالون في السجن، مضى على بعضهم عشرة أيام، من بينهم مرضى وكبار سن.

وقال ان هذا الإجراء نفذ تحت إشراف المجلس المحلي بالمديرية وبتوجيهات من أمين عام المجلس الموالي للحوثيين عاطف المصلي.