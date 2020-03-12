شكرا لمتابعة خبر عن حسن نصر الله يصعق كل اللبنانيين وييبكيهم من شدة القهر ويقدم على هذا العمل الجنوني الذي لم يجروء اي شخص في العالم كله على فعله..لن تصدق ماذا فعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - حسن نصر الله يصعق كل اللبنانيين وييبكيهم من شدة القهر ويقدم على هذا العمل الجنوني الذي لم يجروء اي شخص في العالم كله على فعله..لن تصدق ماذا فعل

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