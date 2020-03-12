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صنعاء - ياسمين الخيامي - الالاف يخرقون الحظر السعودي ويؤدون العمرة ويطوفون حول الكعبة المشرفة رغما عن انف السلطات السعودية وغير خائيفين من فيروس من كورونا القاتل( صورة + فيديو )

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