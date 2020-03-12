عدن .. الحملة الأمنية في الشيخ عثمان ودار سعد تحقق نجاحاً كبيراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حققت الحملة الأمنية التي تشهدها مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد منذ يومين نجاحاً كبيراً في تحقيق الأمن وتعزيز الإستقرار، وتركت اثرا ايجابيا في نفوس المواطنين فيما تتواصل لليوم الثالث على التوالي.



وتواصلت الحملة الأمنية بقيادة قوات الدعم والاسناد لتسيطر على الوضع بشكل كامل داخل أحياء ومديريات عدن ولاحقت العناصر الخارجة عن القانون في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد والمواقع والشوارع النائية المتفرعة من المديريتين.

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ونجحت الحملة التي اطلقتها قوات الدعم والإسناد بقيادة العميد اوسان العنشي قائد لواء العاصفة والعميد نبيل المشوشي قائد اللواء ثالث دعم وإسناد وقائد حزام عدن القائد وضاح عمر، والنقيب كمال الحالمي قائد الحزام الأمني قطاع المنصورة والنقيب كرم المشرقي قائد قطاع الشيخ عثمان في القبض على عددا من العناصر التخريبية وإنهاء سوق السلاح بالشيخ عثمان وملاحقة الدراجات، وتوقفي المركبات التي لا تحمل ترخيصات وارقام.

كما احتجزت الحملة الأمنية المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، ورحلتهم الى المخيمات المخصصة لهم خارج عدن.

الى ذلك فرضت قوات الدعم والإسناد سيطرتها وأمنت كافة الأحياء والشوارع عقب انتشار أمني كثيف عزز حضورها في العاصمة عدن وعكست صورة طيبة لدى المواطنين الذين التمسوا اهتمام وحرص قيادة الدعم والإسناد في ارساء دعائم الأمن والاستقرار وإنهاء كافة الاشكالات.

ولاحقت وحدات من قوات وكتائب الدعم والإسناد بلاطجة الأراضي في عددا من المناطق المتفرقة من عدن وفرضت طوق أمني افشل مخططات البلاطجة والنافذين في الاستيلاء على الاراضي العامة والخاصة والإتجار بها، في ظل دعم ومساندة من الأهالي والغيورين على وطنهم.