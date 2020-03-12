شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح عيادة الصحة التكاملية للطفل بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح مدير مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش اليوم، العيادة الخارجية للرعاية التكاملية للطفل بمستشفى الصداقة التعليمي العام بدعم من منظمة اليونيسيف.



واستعرض مديرة برنامج الرعاية التكاملية للطفل بعدن الدكتورة فاطمة العريقي، في حفل الافتتاح، الخدمات المقدمة في العيادة، المقدمة للاطفال منذ الولادة وحتى عمر الخامسة، والتي تتضمن التشخيص وطرق الوقاية.

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