شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسيئون يقر حصر وتسوير أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 - سيئون ناقش اجتماع بسيئون اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام بن حبريش آليات الحفاظ على اراضي الدولة.

واقر الاجتماع الذي ضم مدراء فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني والشؤون القانونية ووكيل نيابة سيئون، حصر وتسوير اراضي الدولة في اطار الحفاظ على المصالح العامة. واكد الاجتماع على توحيد الجهود بين الجهات المختصة في سبيل منع تزوير وثائق الاراضي الخاصة بالاجهزة التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت.

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