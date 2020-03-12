شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية لليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الخميس 12 مارس/ آذار 2020:

- مقتل 20 حوثيا بقصف لمقاتلات التحالف في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/466190 - مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بقصف لمقاتلات التحالف على معسكر في حجة https://www.elyamnelaraby.com/466189 - السعودية تحث على تنفيذ "اتفاق الرياض" بعيدا عن المهاترات الإعلامية https://www.elyamnelaraby.com/466183 - انسحاب نقطتي الارتباط الأولى والخامسة بالحديدة بعد قنص المليشيا أحد الضباط https://www.elyamnelaraby.com/466180 - آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح الخميس https://www.elyamnelaraby.com/466177 - المطيري: لا تسمحوا لأحد أن يوقع بين التحالف والجنوب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/466174 - أردوغان ينضم للساحة اليمنية في إطار تحالف غير معلن "تفاصيل" https://www.elyamnelaraby.com/466172 - الحديدة.. العمالقة تُكرم جرحى "كتائب الوحش" بسيارة لكل جريح https://www.elyamnelaraby.com/466168 - تصريح مُهم لرئيس الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/466167 - الهلال الأحمر الإماراتي.. 20 طن مواد غذائية لـ"شبوة" https://www.elyamnelaraby.com/466161 - الهلال الأحمر السعودي يعزز الإسعافات بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/466158 - بمناهج الكراهية والتطرف.. الحوثي تحرم 4,5 مليون من التعليم https://www.elyamnelaraby.com/466155 - عاجل.. غارات للتحالف العربي.. وسقوط 20 قتيل للحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/466152

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية لليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.