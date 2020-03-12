صعدة.. التحالف يهاجم أهدافا عسكرية للمليشيا في حيدان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 12/آذار/2020، أهدافا حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية في مديرية حيدان جنوبي المحافظة. وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

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