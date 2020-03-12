الدبيش: ضباط الارتباط للمشتركة بالحديدة يضغطون لإدانة تصعيد الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، وضاح الدبيش، أن هناك اجتماعاً مرتقباً بين ممثلي الجانب الحكومي ونائبة رئيس البعثة الأممية لمناقشة التصعيد الخطير من قبل الجماعة الحوثية؛ إذ يضغط ضباط الارتباط من أجل إدانة هذا التصعيد وتحميل الميليشيات المسؤولية.

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وعلّق ضباط الارتباط الممثلون للجانب الحكومي في نقاط الرقابة المشتركة في الحديدة أمس (الأربعاء) مشاركتهم وانسحبوا، في أعقاب استهداف قناص حوثي أحدهم، وفقاً لمصادر عسكرية يمنية.

وقال الدبيش، في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، إن قناصاً حوثياً استهدف ضابط الارتباط في نقطة الخامري محمد عبد الرب شرف الصليحي برصاصة في الرأس، وإنه نقل على الأثر للعناية المركزة وهو في حالة حرجة.

مصيفاً أن ضباط الارتباط علّقوا بعد هذا التصعيد الحوثي مشاركتهم في نقاط المراقبة المشتركة التي كانت هي الإنجاز الوحيد لاتفاق «استوكهولم» منذ أكثر من 13 شهراً.