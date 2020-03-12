الشبكة اليمنية للحقوق تدين قصف مليشيا الحوثي لإحدى القرى في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قصف مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل مباشر ومتعمد المدنيين في قرية شرياف بمديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء.



وتسبب القصف الذي شنته المليشيا ظهر الثلاثاء المنصرم بمقتل واصابة 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال، حيث سقطت خمس قذائف مدفعية على القرية على مسجد القرية وعدد من المنازل مسببة خسائر متعددة في الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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وبحسب مصادر ميدانية فإن القصف ادى إلى مقتل الطفل عبدالله زيد عبدالله الصيعمي 15عاما والشاب يزيد محمد ناصر الصيعمي 20 عاما، واصابة أربعة آخرين بينهما امرأتين اصاباتهما خطيرة وقد تم اسعافهما إلى مستشفيات مدينة رداع ونظراً لخطورة الإصابة تم نقلهما إلى العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى اصابة الطفل سعيد سالم الصيعمي ٨ سنوات ومبارك علي الصيعمي بجراح متفاوتة.

واستنكرت الشبكة قيام مليشيا الحوثي بحملة عسكرية تمركزت بقرية بهران وقرية بيت القبلي والتي فرضت حصارا على المدنيين بقرى الصياعم بشرياف الواقعة في ذات المديرية.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مليشيا الحوثي بهذا الصدد بوقف هذا القصف العشوائي المتعمد الذي يستهدف المدنيين العزل ورفع الحصار والكف عن استهداف النساء والأطفال.

كما دعت الشبكة، المجتمع الدولي إلى أخذ موقف جاد ازاء تصرفات مليشيا الحوثي واعتبار هذه الجرائم جرائم حرب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن لايقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.