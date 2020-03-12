مسؤول بنقابة المُعلمين يتهم الحوثيين بالسعي إلى تدمير التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

مأرب - الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي بحوثية التعليم باليمن.

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حيث اتهم المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي مليشيا الحوثي بالسعي إلى تدمير التعليم في اليمن.

وكشف اختطاف معلمين وتشريد آخرين وتدمير مدرستين في مديرية مجزر غرب محافظة مأرب.

وقال اليناعي في تغريدات نشرها في «تويتر» إن المليشيا اختطفت المعلمين يحيى قائد وطارق الجابري، كما هجرت وشردت عددا من المعلمين في المديرية وفجرت مدرستي آل صلاح، وآل مثنى.

وأضاف أن الحوثيين استبدلوا معلمين بعناصر حوثية وكلفوهم بتحريض الطلبة على العنف والانخراط في القتال، إضافة إلى تخصيصها يومين في الأسبوع لعقد دورات طائفية للمعلمين والطلاب، محذرا المعلمين الموجودين خارج مديرية مجزر من العودة إليها.