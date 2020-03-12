خاص| الإصلاح بتعز يعتقلون من يُصادفونه ويدربون المئات بقاعدة تركية بمقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز، بأن إصلاح تعز سير أطقم أمنية وعسكرية ليلية تقوم باعتقال كل من يصادف في الشارع بعد السابعة مساء والتحقيق معه.



وكشفت مصادر "الخليج 365" عن قيام حمود المخلافي، المقيم حاليا في إسطنبول، بإخراج عدد من ضباط الحزب في تعز إلى تركيا ، في حين نقل المئات من مجندي الحزب في المدينة إلى قاعدة تركية في العاصمة الصومالية مقديشو للتدريب.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية أن اطقم امنية وعسكرية تقوم باعتقال كل من يصادف في الشارع بعد السابعة مساء والتحقيق معه، كما نشر الحزب مسلحين راجلين في مداخل وازقة الحارات.

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وكان الحزب اعلن في وقت سابق منع التجوال بالدراجات ليلا.

هذه التطورات تأتي على ايقاع تحركات خارجية لقاعدة الحزب تنبى أو الحزب الذي تعرض لهزائم في مأرب والجوف لتركيا في محاولة لإنقاذ آخر معاقله في الجنوب.

وكشفت مصادر اعلامية، عن قيام حمود المخلافي، المقيم حاليا في اسطنبول، بإخراج عدد من ضباط الحزب في تعز إلى تركيا في إطار عمليات التدريب والتأهيل في حين نقل المئات من مجندي الحزب في المدينة إلى قاعدة تركية في العاصمة الصومالية مقديشو للتدريب.

وترجمت تلك التحركات بإعلان المؤتمر والناصري والاشتراكي التصعيد ضد سلطة الحزب.

وخلال الفترة الماضية اقتصر التدخل التركي بتقديم الدعم اللوجستي للإصلاح عبر ضباط استخباراتها الذين يتحركون تحت يافطة الهلال الاحمر التركي..

لكن مؤخرا ومع احتدام الصراع حول باب المندب ثاني اهم ممر بحري عالمي دفعت اسطنبول بحمود المخلافي لإنشاء معسكر بدعمها في هذه المنطقة وهو ما اثار حفيظة التحالف وتحديدا الامارات ودفعها لتحريك اوراقها التي من ضمنها فصل المديريات الساحلية لتعز والخاضعة لسيطرة طارق صالح عن المدينة حيث تتمركز فصائل الاصلاح.