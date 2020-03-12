اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل شخصين من آل العميسي وإصابة آخر بالشعر شرق إب

0 نشر
إب - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخصين من آل العميسي وإصابة آخر بالشعر شرق إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

مقتل شخصين من آل العميسي وإصابة آخر بالشعر شرق إب

إب - الخليج 365

 أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن، بمقتل شخصين من آل العميسي وإصابة آخر بجروح بليغة في قرية مسورة بمديرية الشعر شرق محافظة إب، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements

وذكرت المصادر،بأن مواطناً يُدعى" يوسف عايض العميسي" قام بطعن والده وابن أخيه "هيثم محمد عايض"، ما أدى إلى وفاة الأخير وإصابة والده بإصابات بالغة نقل على إثرها للعناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة إب.

 ووفقاً للمصادر، فقد قتل الجاني "يوسف عايض العميسي" برصاص أحد أقاربه عقب الجريمة.

وتشهد عدد من مدن محافظات إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ، جرائم جنائية بشعة بعضها مرتبط بالمليشيا وبعضها تحمل طابع الخلافات على الأراضي وأخرى خلافات أسرية في ظل احتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم الشخصية نتيجة غياب القانون ومحاكم التقاضي.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين من آل العميسي وإصابة آخر بالشعر شرق إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا