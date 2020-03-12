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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخصين من آل العميسي وإصابة آخر بالشعر شرق إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن، بمقتل شخصين من آل العميسي وإصابة آخر بجروح بليغة في قرية مسورة بمديرية الشعر شرق محافظة إب، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وذكرت المصادر،بأن مواطناً يُدعى" يوسف عايض العميسي" قام بطعن والده وابن أخيه "هيثم محمد عايض"، ما أدى إلى وفاة الأخير وإصابة والده بإصابات بالغة نقل على إثرها للعناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة إب.
ووفقاً للمصادر، فقد قتل الجاني "يوسف عايض العميسي" برصاص أحد أقاربه عقب الجريمة.
وتشهد عدد من مدن محافظات إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ، جرائم جنائية بشعة بعضها مرتبط بالمليشيا وبعضها تحمل طابع الخلافات على الأراضي وأخرى خلافات أسرية في ظل احتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم الشخصية نتيجة غياب القانون ومحاكم التقاضي.
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