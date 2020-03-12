شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تفتح نيران أسلحتها صوب أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 فتحت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، نيران أسلحتها المتوسطة صوب الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية في حيس أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في حي ربع الحضرمي بالمدينة. وأضافت المصادر ان الإستهداف خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الاطفال والنساء. هذا تواصل مليشيات الحوثي تصعيدها للهدنة الأممية حيث قامت بقنص ضابط الإرتباط العقيد محمد شرف الصليحي في نقطة الإرتباط الخامسة في سيتي ماكس شرق الحديدة الأمر الذي أدى إلى انسحاب جميع ضباط الإرتباط من النقاط المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تفتح نيران أسلحتها صوب أحياء حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.