شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمني شجاع يصارع أسد .. وينظفه إجباريًا بالماء والصابون .. شاهد كيف كانت النهاية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يمنى يروض أسدا بكل شجاعة ويقوم بتنظيفة

ويظهر الفيديو محاولات مستميتة من قبل الأسد للهروب من الشاب إلا أن الشاب أظهر مدى قوته في السيطرة عليه. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements

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