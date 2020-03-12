- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر الإماراتي.. 20 طن مواد غذائية لـ"شبوة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهلال الأحمر الإماراتي.. 20 طن مواد غذائية لـشبوة
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365
أعلن الهلال الأحمر الإماراتي، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، عن تسيير قافلة من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة الشعيب في مديرية الروضة بمحافظة شبوة.
وقال الهلال الإماراتي، إن المساعدات تحتوي على 20 طنا من المواد الغذائية، في إطار الجهود الإغاثية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي.. 20 طن مواد غذائية لـ"شبوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.