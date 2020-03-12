الهلال الأحمر الإماراتي.. 20 طن مواد غذائية لـ"شبوة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهلال الأحمر الإماراتي.. 20 طن مواد غذائية لـشبوة

الخميس 12 مارس 2020

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أعلن الهلال الأحمر الإماراتي، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، عن تسيير قافلة من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة الشعيب في مديرية الروضة بمحافظة شبوة.

وقال الهلال الإماراتي، إن المساعدات تحتوي على 20 طنا من المواد الغذائية، في إطار الجهود الإغاثية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.