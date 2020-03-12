شكرا لقرائتكم خبر عن لبؤة جائعة تمسك بـ‘‘حمار وحشي’’ وحينما أوشكت على افتراسه كانت المفاجأة.. شاهد ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قاوم حمار وحشى لبؤة حاولت افتراسه، إذ ناضل من أجل البقاء وأظهر إصرارا منقطع النظير حتى بعد أن غرست اللبؤة أنيابها في جسده وأدمته، كما يبدو في فيديو منتشر في الانترنت.

لم يكتف الحمار الوحشي بذلك فقد حاول من جانبه أن يقلب موازين القوى لصالحه، ونجح في ذلك فعلا حتى أنه بات هو مَن يهاجم ويخطط لإغراق اللبؤة، التي لم تكن بالعزيمة ذاتها التي يتمتع بها خصمها. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements

لكن الحمار الوحشي اكتفى بما آلت إليه المواجهة وقرر الانسحاب دون المغامرة بمكتسباته التي حققها، ودون المقامرة بها التي قد تؤدي إلى خسارتها وخسارة روحه.

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