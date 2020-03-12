شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان ضخم يطارد صائد الأفاعي بطريقة مرعبة.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو يحبس الأنفاس) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصدت لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي قام فيها ثعبان سام شديد الخطورة بمطاردة صائد أفاعي، وحاول مهاجمته في مشهد يحبس الأنفاس، وجاء ذلك بعد الاستعانة بصائد الأفاعي، البالغ من العمر 52 عامًا، من أجل الإمساك بالثعبان.

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وسلط تقرير الصحيفة البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه قد تمت الاستعانة بـ"توني هاريسون"، وهو من ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، من أجل التعامل مع ثعبان من فصيلة "الثعابين البنية الشرقية"، والتي تعتبر فصيلة فتاكة وسامة للغاية.

وأشار التقرير إلى أن الثعبان كان بالفعل في "وضع دفاعي"، لدى توجه صائد الأفاعي نحوه من أجل محاولة السيطرة عليه، وذلك بسبب مطاردة الكلاب له قبيل وصول "هاريسون".

ويظهر الثعبان في بداية الفيديو وهو يقوم بمطاردة صائد الأفاعي، محاولًا أن ينقض عليه، وقد بدا هائجًا بشكل مرعب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن "هاريسون" قوله إن "الثعبان البني الشرقي" يعد ثاني أكثر الحيوانات البرية سمية على وجه الأرض، لافتًا إلى أنه في حال تعرض شخص ما للدغة ذلك الثعبان، ولم يتوجه إلى المستشفى في أعقاب ذلك، فمن المرجح أن يلقى مصرعه.

وتابع موضحًا أن الثعبان كان هائجًا بسبب مطاردة الكلاب له، قبل أن يحاول هو بدوره الإمساك به.

الجدير بالذكر أن صائد الأفاعي قد تمكن في نهاية المطاف من الإمساك بالثعبان، ووضعه داخل حقيبة، قبل أن يطلقه في البرية؛ ولحسن حظه، فإنه لم يصب بأذى جراء مطاردة الثعبان له.