شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى الأناكوندا المرعبة تلتهم كلب بالكامل وتصارع ثلاثة رجال وهكذا كانت النهاية صادمة..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقطت الكاميرات 3 رجال من سائقي الدراجات وهم يصارعون أفعى "أناكوندا" بطول 13 قدمًا من أجل إنقاذ كلب أليف في ساو باولو بالبرازيل.

كان الكلب البالغ من العمر عامين، خرج في نزهة مع صاحبه «باولو ماركيتي» وأصدقائه، لكنه تركهم وذهب إلى بحيرة قريبة لشرب المياه، وفجأة حدثت الكارثة العجيبة التي ظهرت في مقطع الفيديو وفقًا لصحيفة آي بي تي.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• اذا تناولت هذا المشروب اللذيذ كل صباح فلن تعاني من مشكلة ضغط الدم نهائيا وستعيش طوال حياتك مرتاح البال !

• هل تخيلتم كيف تعيش إبنة حاكم دبي "الشيخة مهرة آل مكتوم" .. شاهدو هذا الفيديو الذي تم تسريبه من خلف أسوار قصور بن راشد وسوف تصابون بالصدمة !

• وداعًا للأدوية والعقاقير الطبية .. هذة الاطعمة تعالج جميع مشاكل ضغط الدم وتقيك من الجلطات الدماغية والنوبات القلبية

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف أصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وخلعت الحجاب وارتدت الملابس العارية .. (صور صادمة)

• بالصور : فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي لتصبح ذكر .. والمفاجأة المدوية كيف أصبح شكلها ..شاهد

• تحذير خطير : إذا سمعت هذة الاصوات أثناء نومك فقم بزيارة الطبيب على الفور قبل أن تموت بنوبة قلبية !

• أفعى الأناكوندا المرعبة تلتهم كلب بالكامل وتصارع ثلاثة رجال وهكذا كانت النهاية صادمة..فيديو

• عروس فاتنة في ريعان شبابها.. دخلت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• لأول مرة .. تسريب فيديو لأقوى وأخطر قوات خاصة في العالم .. تتبع هذة الدولة التي لا يتخيلها أحد .. وخلال عشرين سنة نفذت عملية عسكرية واحدة فقط وانتهت بكارثة ..شاهد

Advertisements

• تحذير هام وخطير : إذا ارتفع ضغط الدم في جسمك إلى هذا المستوى فسوف تصاب بفشل كلوي على الفور .. إليك ثلاث طرق بسيطة لحماية نفسك والعيش بأمان

• سما المصري تظهر "بقميص نوم" عاري وتشرح أسرار جديدة عن "ليلة الدخلة" .. (فيديو صادم)

• هل تذكرون العقيد "معتز" بطل مسلسل باب الحارة .. شاهدو كيف أصبح شكله اليوم ..(صور صادمة)

• أسد ضاري يهاجم 135 شخص ويلتهمهم بشكل مرعب ثم يأكل بجانبهم عشرين غزال .. شاهد كم يبلغ حجمة والمفاجأة التي عثرت عليها الشرطة في كهفه عند اقتحامة ..(فيديو مرعب)

• هل تذكرون مذيعة قناة الحدث "لارا نبهان" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد عمليات التجميل ..ظهور صارخ يشع بالفتنة والجمال ..(فيديو)

• جريمة مروعة إهتزت لها كل أرجاء المملكة.. سعودي راقب زوجته وعند نزولها من سيارة أوبر قام بهذا العمل المروع ..شاهد

• أسد يعاشر إمرأة متزوجة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة غير متوقعة .. شاهد الفيديو

• هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

----------------------------

بالقرب من البحيرة سمع الرجال الثلاثة نباح الكلاب الذي سرعان ما تحول إلى صراخ قوي، يقول ماركيتي "سمعنا فجأة الكلب نيجو ينبح بحماس، لكن عندما تحول نباحه إلى الصراخ أيقنت أن هناك شيئ فظيع يحدث معه، ركبت دراجتي مسرعًا إلى ضفاف البحيرة ورأيت ثعبانًا ضخمًا يلف نفسه حول الكلب ".

سرعان ما جرت الأفعى الكلب إلى داخل البحيرة، لكن ماركيتي -صاحب الكلب- ألقى بنفسه إلى الماء لإنقاذ حيوانه الأليف، "لقد بحثت حتى وجدت الاثنين، سحبتهم إلى الشاطئ وحاولت بكل قوتي إفلات كلبي من قبضة الأناكوندا"، وأضاف: "بدا الأمر مستحيلًا، حيث كانت الأفعى تضغط على الكلب بقوة".

سرعان ما انضم إليه صديقيه أيضًا لإنقاذ الكلب، حاول ماركيتي فك قبضة الأناكوندا في قتال شديد، بينما قام أحد أصدقائه "بالإمساك ببقية الجسم لضمان عدم فرارها".

لكن عندما لم ينجح أي شيء، أمسك صديق ماركيتي ببعض عيدان القصب ووضعها إلى جانبي فم الأفعى ثم دفعها إلى المنتصف لتثبته مفتوحًا، وأخيرًا أخرجت الأفعى الكلب وقفزت مسرعة إلى الماء.