شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العمانيين يعيشون الصدمة بعد مشاهدتهم هذا الفيديو .. ما الذي حدث !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فجرت الناشطة العمانية فدوى البوسيعيدي، التي تحمل لقب العائلة الحاكمة في السلطنة، حالة من الجدل في البلاد بمقطع فيديو صادم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع فيديو لفدوى سلام البوسعيدي، واعتبروه غير لائق ومسيء للسلطنة

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وظهرت "فدوى"، المعروفة بإثارة الجدل دائمًا، في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، وهي ترقص وتتمايل، في مقطع صورته بكاميرا جوالها، ورفعته على قناتها بـ"سناب شات".





وأثار مقطع الفيديو لفدوى البوسعيدي، الذي اعتبره ناشطون إساءة للسلطنة وخرقًا للعادات والتقاليد، موجة غضب واسعة وقوبل بعاصفة من الانتقادات.

وفدوى سلام البوسعيدي، تعمل كعارضة أزياء وهي أيضًا تعرّف نفسها على أنها ناشطة اجتماعية وتطرح وتناقش قضايا مثيرة للجدل في سلطنة عمان.

وكانت فدوى البوسعيدي، ردت على منتقديها، بأنها "دخلت هذا المجال بصورة محتشمة وحرصت على ألا أخالف كثيرًا العادات والتقاليد ورغم التشجيع والدعم الكبيرين اللذين حصلت عليهما من أمي وزوجي"